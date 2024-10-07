ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру разведки "Хезболлы" в Бейруте

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того ЦАХАЛ сообщил, что за последние несколько часов их военно-воздушные силы нанесли удары по оружейным складам "Хезболлы", и тоже в районе Бейрута. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, которые свидетельствуют о наличии оружия.

Израильская армии подчеркнула, что "Хезболла" намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми в центре Бейрута, таким образом "подвергая опасности население этого района".

"Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в районе Бекаа, включая склады оружия, объекты террористической инфраструктуры, командный центр и пусковую установку", - добавили в ЦАХАЛ.