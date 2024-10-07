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Иранцы заявили, что глава "Кудс" пропал без вести после поездки в Бейрут, - СМИ

Понедельник 07 октября 2024 00:39
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Иранцы заявили, что глава "Кудс" пропал без вести после поездки в Бейрут, - СМИ Фото: военные Израиля обстреливают Ливан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Командующий иранскими силами безопасности "Кудс" Исмаил Каани пропал без вести. Это случилось после его поездки в Бейрут, по которому Израиль наносит удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В частности, после того, как Израиль ударами по Бейруту ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, Каани в сентябре отправился в Ливан в этот же город. Однако, с момента ударов в конце прошлой неделе на связь он больше не выходил, утверждают агентству Reuters два высокопоставленных представителя иранских служб безопасности.

Один из чиновник в сообщил, что Каани находился в южном пригороде Бейрута, известном как Дахие, во время бомбардировки в четверг. Данная атака, как сообщается, была направлена против высокопоставленного представителя "Хезболлы" Хашема Сафиеддина, но чиновник утверждает, что Каани не встречался с Сафиеддинном.

Чиновник добавил, что после этого момента Иран и "Хезболла" не смогли связаться с Каани.

Второй чиновник также сообщил, что Каани отправился в Ливан после убийства Насраллы, и иранские власти не смогли связаться с ним после удара по Сафиеддину, которого многие ожидали как следующего лидера "Хезболлы".

"Хезболла" тем временем пока не прокомментировала ситуацию с Сафиеддином.

The Times of Israel подчеркнуло, что удары Израиля по Дахие, опорному пункту "Хезболлы", уничтожили многих из высшего руководства группировки, а также ряд иранских офицеров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Израиль Иран Хезболла
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