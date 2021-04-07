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Трюдо заявив про третю хвилю коронавірусу в Канаді

Новость на русском → Канада, Середа 07 квітня 2021 00:27
Трюдо заявив про третю хвилю коронавірусу в Канаді Фото: Джастін Трюдо (justinpjtrudeau via Instagram)
Автор: Даша Харченко

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Про це свідчить збільшення числа госпіталізацій.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, ліжка інтенсивної терапії заповнюються, а також з’являються нові мутації коронавірусу.

Трюдо зазначив, що третя хвиля COVID вже охоплює регіони країни.

"У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії, а зараз - і Канада", - заявив Трюдо.

До слова, у Канаді розподілили понад 10 млн доз вакцин від COVID-19. Прем'єр додав, що всі охочі мешканці Канади зможуть зробити щеплення до кінця вересня.

В Канаді з початку березня цього року почала зростати кількість заражених на добу.

Водночас 30 березня стало відомо, що Канада припинила використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Рішення стосується людей віком 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтримує сертифікацію вакцинації як засіб передачі медичної інформації про здоров'я людей. Наявність такого документа може сприяти скороченню поширення інфекції.

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