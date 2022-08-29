Труханов заявив, що Україні треба шукати компроміси з РФ

"Я вважаю, що треба діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році", - заявив Труханов.

За словами мера Одеси, Україні треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси з Росією та уникати конфронтацій. У цій війні треба йти шляхом переговорів.

Труханов заявив, що президент Росії Володимир Путін не відмовився від планів захоплення Одеси, оскільки, на його думку, він одержимий цим містом. Він вважає, що долю Харкова місто не повторить, оскільки Путін хоче взяти його цілим.

"Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з "Придністров’ям"", - заявив Труханов.

Окремо, Труханов висловив свою категоричну позицію проти демонтажу пам'ятника Катерині ІІ.

"Я проти знесення. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу", - пояснив міський голова.