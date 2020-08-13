Труханов: завершився ремонт дороги, якого одесити чекали понад 60 років

В Одесі завершився капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Крушельницької, якого місцеві жителі чекали понад 60-ти років.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Для нас в Одесі немає околиць, немає сприятливих або несприятливих вулиць або районів. Є одесити, і вони повинні жити в хороших умовах", - сказав мер Одеси.

Своєю чергою, депутат Одеської міськради від фракції "Довіряй справах" Марина Лозовенко підкреслила, що реалізація таких проектів - результат спільної роботи міської ради, депутатського корпусу та жителів, які зробили все для того, щоб на вулиці Крушельницької з'явилося асфальтне покриття.

"У 2015 році на Кривій Балці і Нової Слобідці було 99 вулиць, з яких лише 9 - заасфальтовані! Тому, що це раніше були колгоспи, і коли ці райони приєднали до міста, змінилася тільки прописка. На сьогодні в цих районах 27 кілометрів нових доріг, і робота триває", - сказала Лозовенко.

Щоб убезпечити місцевих жителів та дітей, мер Одеси також дав доручення КП "СМЕП" спільно з поліцією розробити схему встановлення відповідних дорожніх знаків і штучних дорожніх нерівностей.

Нагадаємо, раніше Труханов заявляв, що Одеса претендує на звання не тільки культурної, але і спортивної столиці України анонсувавши поява сучасного багатофункціонального спорткомплексу.