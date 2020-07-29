Труханов: в Одесі з'явиться сучасний багатофункціональний спорткомплекс

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Концепція проектованої Одеської арени - створення сучасного багатофункціонального спортивного, розважального та громадського комплексу

Сьогодні Одеса претендує на звання не тільки культурної, але і спортивної столиці України.

Про це заявив Одеський міський голова Геннадій Труханов в рамках презентації концепції міського спортивного проекту "Будівництво Палацу спорту по вулиці Центральний аеропорт".

"Сьогодні дуже важливо розвивати спортивну інфраструктуру. І якщо з кількістю нових багатофункціональних спортивних майданчиків Одеса лідирує, то сучасного багатофункціонального критого спортивного комплексу в місті немає. Тому з 2016 року нами ведеться активне опрацювання проекту створення в місті Одесі сучасного Палацу спорту", - заявив мер Одеси.

За його словами, концепція проектованої Одеської арени - створення сучасного багатофункціонального спортивного, розважального та громадського комплексу, який дав би нові імпульси для життя міста, став би новим центром тяжіння.

Повідомляється, що в арені будуть створені відповідні сучасним вимогам умови для розвитку культурного і спортивного життя, організації мистецьких заходів високого рівня. Загальна площа багатофункціональної арени становитиме понад 8 тисяч квадратних метрів.

У проекті також сформовано новий публічний простір міста - площа, яка може бути використана для міських свят, культурних заходів, розваг, ярмарків.

"На сьогодні, на підставі міжнародного досвіду та вимог до проведення змагань, підготовлено передпроектну пропозицію, щоб федерації й спортсмени дали свої рекомендації та пропозиції. Після чого проект буде доопрацьований, і підготовлена проектно-кошторисна документація", - додав Труханів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі активно ведеться робота з реконструкції парку "Преображенський" та міського зоопарку.