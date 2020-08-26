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Труханів: ми виконаємо поставлене перед собою завдання і піднімемо Delfi

Автор: РБК-Україна

Роботи проводить компанія "Бруклін Київ", за сприяння міських служб та рятувальників

В Одесі триває евакуація танкера Delfi, який сів на мілину в районі пляжу "Дельфін" восени 2019 року. Основним завданням на сьогодні було поставити судно на рівний кіль.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов, який особисто контролює хід робіт.

За його словами, роботи проводить компанія "Бруклін Київ", за сприяння міських служб та рятувальників.

"Я радий, що все йде в плановому режимі. Якщо вранці було близько 80% крену, зараз приблизно 45%. Судно планується вирівняти до 30% крену, а потім почнеться наступний етап робіт. Реалізувати даний етап вдалося завдяки злагодженій роботі міського штабу спільно з адміністрацією і, звичайно, бізнесменові Юрію Губанкову, який дав новий старт цим роботам, знайшовши кошти на їх виконання", - заявив Труханов.

Мер Одеси підкреслив, що сьогоднішня операція з евакуації - приклад професіоналізму та скоординованості дій, адже раннє затонуле судно намагалися підняти кілька разів, але жодна зі спроб не увінчалася успіхом.

"Я не сумніваюся в тому, що ми виконаємо поставлені завдання: танкер вдасться нарешті прибрати з пляжу", - сказав Труханов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 26 серпня завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Сьогодні його поставили на кіль.

На наступних етапах буде візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна.

Як відомо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени 2019 року. Його зірвало з якоря під час шторму. Судновласник повинен був прибрати танкер до 20 липня, однак усі спроби завершилися невдало.

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