Труханов вилікувався від COVID-19

Фото: Геннадій Труханов (facebook.com gennadiytruhanov)

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вилікувався від коронавірусу. Про це він заявив на дистанційному апаратному засіданні мерії сьогодні, 21 грудня.

Про це повідомляє місцеве видання "Depo Одеса".

За словами Труханова, негативний швидкий ПЦР-тест він отримав ще у суботу, 19 грудня. Наразі мер міста почуває себе добре.

"Вилікувався, безпечний, можу повертатись до своїх обов'язків", - сказав він.

Зазначається, що до цього обов'язки міського голови виконував його заступник Павло Вугельман.

Нагадаємо, про зараження Труханова коронавірусом стало відомо в середу, 9 грудня. Тоді мер повідомляв, що після підтвердження захворювання COVID-19 він почуває себе непогано.

Після цього, 11 грудня Геннадія Труханова госпіталізували з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що народний депутат від "Слуги народу" і голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус захворів на COVID-19. Він знаходиться на самоізоляції будинку.