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Труханов вылечился от COVID-19

Одесса, Понедельник 21 декабря 2020 14:40
Труханов вылечился от COVID-19
Фото: Геннадий Труханов (facebook.com gennadiytruhanov)
Автор: Андрей Козловский

Городской голова Одессы Геннадий Труханов вылечился от коронавируса. Об этом он заявил на дистанционном аппаратном заседании мэрии сегодня, 21 декабря.

Об этом сообщает местное издание "Depo Одесса".

По словам Труханова, отрицательный быстрый ПЦР-тест он получил еще в субботу, 19 декабря. Сейчас мэр города чувствует себя хорошо.

"Вылечился, безопасный, могу возвращаться к своим обязанностям", - сказал он.

Отмечается, что до этого обязанности городского головы исполнял его заместитель Павел Вугельман.

Напомним, о заражении Труханова коронавирусом стало известно в среду, 9 декабря. Тогда мэр сообщал, что после подтверждения заболевания COVID-19 он чувствует себя неплохо.

После этого, 11 декабря Геннадия Труханова госпитализировали с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заболел COVID-19. Он находится на самоизоляции дома.

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