Труханов: ми продовжуємо поступово покращувати Одесу

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

В Одесі відбулося обговорення передпроектних пропозицій благоустрою Прохоровського скверу. Планується відреставрувати пам'ятки, оновити дитячий та спортивний майданчики, покриття пішохідних доріжок, встановити нові вуличні меблі та урни, а також виконати додаткове озеленення з облаштуванням системи автополиву.

Про це повідомляє прес-служба мера Одеси Геннадій Труханова.

"Останні кілька років ми поступово наводимо лад в наших парках і скверах, місцях бойової слави і меморіалах. Сьогодні - Прохоровський сквер. Тут будуть зосереджені всі об'єкти пам'яті про страшні події воєнного часу, а навівши порядок, ми зробимо сквер ще одним місцем паломництва туристів з усього світу", - прокоментував Труханов.

Прохоровський сквер поряд з музеєм Голокосту на вул. Мала Арнаутська, 111 - пам'ятні місця в Одесі для єврейської діаспори, жертв Голокосту і одеситів.

За його словами, маленька площа і сирі приміщення в існуючому музеї не дають можливості зберігати експонати в належних умовах і відкривати нові експозиції. Тому єврейська діаспора звернулася до мера Одеси з проханням про сприяння у створенні нового музею в Прохоровському сквері.

Тут планується будівництво двоповерхового будинку для розміщення експозиції музею Голокосту: один поверх підземний, один - над землею.

"Це буде інтерактивний музей, де буде велика кількість експозицій та експонатів. Кошторисна вартість будівництва близько 20 млн гривень. Насправді це такий міжнародний проект. У нас велика підтримка у світі. Дуже багато одеситів, які пережили Голокост, емігрували за кордон, а їх близькі залишилися лежати в нашому місті на порохових складах і на багатьох наших вулицях, де вони були розстріляні або повішані", - розповів директор Одеського музею Голокосту Павло Козленко.

Замовником будівництва музею в Прохоровському сквері виступає Одеська регіональна асоціація євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів. Будівництво планується виконати в рамках кордонів існуючих підземних споруд.

"Тільки той народ, ту країну можна назвати цивілізованою, який виявляє повагу до своєї пам'яті, історії, тих знакових дат і місць, які нагадують нам, що подібні події не повинні повторитися ніколи", - сказав мер Одеси.

Нагадаємо, раніше міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.