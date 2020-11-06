Труханов: ми продовжуємо масштабний капремонт Новощепного ряду

Фото: Геннадій Труханов проінспектував хід робіт (прес-служба)

В Одесі продовжуються роботи з комплексної реконструкції Новощепного ряду, розташованого вздовж знаменитого одеського ринку "Привоз". Роботи розділені на два етапи.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов за підсумками виїзної робочої наради.

Одеський міський голова підкреслив, що ремонт Новощепного ряду - це частина масштабного проекту безперервного трамвайного сполучення "Північ-Південь".

"Ми довели до ладу Старосінну площу, оновили Преображенський парк, продовжуємо роботи з модернізації Одеського зоопарку. Після капітального ремонту вулиця Новощепного ряду з'єднає ці об'єкти. Можна буде спокійно пройти від залізничного вокзалу в бік Преображенського парку. Зі свого боку ринок "Привоз" також проводить реконструкцію, надаючи нові торгові площі і прибираючи стихійну торгівлю з вулиці", - підкреслив мер Одеси.

Проектом капремонту передбачені повна заміна автомобільної проїжджої частини з укладанням нових підземних комунікацій, нової основи проїжджої частини та укладання нових трамвайних колій, які будуть покладені на виділеному полотні окремо від автомобільної проїжджої частини.

Також буде проведено комплексний благоустрій прилеглої території.

"Роботи сьогодні ведуться за графіком, і ми плануємо завершити навіть раніше запланованого часу - до початку курортного сезону-2021", - сказав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що фахівці КП "Одесміськелектротранс" зібрали трисекційний трамвай Odissey Max. Надалі Odissey Max також стане частиною проекту "Північ-Південь".