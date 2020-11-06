ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Труханов: ми продовжуємо масштабний капремонт Новощепного ряду

Київ, П'ятниця 06 листопада 2020 19:33
Труханов: ми продовжуємо масштабний капремонт Новощепного ряду
Фото: Геннадій Труханов проінспектував хід робіт (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

В Одесі продовжуються роботи з комплексної реконструкції Новощепного ряду, розташованого вздовж знаменитого одеського ринку "Привоз". Роботи розділені на два етапи.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов за підсумками виїзної робочої наради.

Одеський міський голова підкреслив, що ремонт Новощепного ряду - це частина масштабного проекту безперервного трамвайного сполучення "Північ-Південь".

"Ми довели до ладу Старосінну площу, оновили Преображенський парк, продовжуємо роботи з модернізації Одеського зоопарку. Після капітального ремонту вулиця Новощепного ряду з'єднає ці об'єкти. Можна буде спокійно пройти від залізничного вокзалу в бік Преображенського парку. Зі свого боку ринок "Привоз" також проводить реконструкцію, надаючи нові торгові площі і прибираючи стихійну торгівлю з вулиці", - підкреслив мер Одеси.

Проектом капремонту передбачені повна заміна автомобільної проїжджої частини з укладанням нових підземних комунікацій, нової основи проїжджої частини та укладання нових трамвайних колій, які будуть покладені на виділеному полотні окремо від автомобільної проїжджої частини.

Також буде проведено комплексний благоустрій прилеглої території.

"Роботи сьогодні ведуться за графіком, і ми плануємо завершити навіть раніше запланованого часу - до початку курортного сезону-2021", - сказав Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що фахівці КП "Одесміськелектротранс" зібрали трисекційний трамвай Odissey Max. Надалі Odissey Max також стане частиною проекту "Північ-Південь".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ОдесаГенадій Труханов

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся