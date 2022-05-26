Труханов спростував фейки, які поширює Міноборони РФ
Міністерство оборони РФ поширює чутки про те, що в одеських школах ЗСУ розміщують важке озброєння. Мер Одеси Геннадій Труханов спростував цю неправдиву інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Труханова.
Одеський міський голова відвідав школи і продемонстрував, що військової інфраструктури там немає.
У соцмережах розпускаються фейки про нібито використання в Одесі об'єктів інфраструктури для обладнання опорних пунктів і розміщення важкого озброєння. Мова також йшла про міські школи №14 та №71.
Труханов зазначив, що таким чином росіяни виправдовують свої обстріли мирного населення і цивільних об'єктів, де немає ніякої військової техніки.
"Що вони можуть говорити? Що це військові об'єкти. Я хочу, щоб весь цивілізований світ побачив, що це - наші школи, які ми відновлюємо і ремонтуємо. Нехай всі побачать, що це - мирна Одеса і що Міноборони РФ знову бреше", - сказав міський голова.
Нагадаємо, Труханов відреагував на обстріл Одеси, коли окупанти назвали житловий будинок військовим об'єктом.
Раніше Труханов розповів про руйнування на кладовищі в результаті ракетного удару РФ.
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