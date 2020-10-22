Труханов: в Одесі відкрили унікальний Центр здоров'я сім'ї

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

В Одесі, на Зоопарковій, 8а відкрили Центр здоров'я сім'ї, який входить в структуру клініко-діагностичного Центру №6.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Унікальність Центру здоров'я сім'ї полягає в тому, що це перше на півдні України амбулаторна установа, призначена для комплексної профілактики та ранньої діагностики захворювань грудної залози у жінок, чоловіків і підлітків.

"Відкриття в Одесі Центру здоров'я сім'ї зробить профілактику і своєчасну діагностику онкозахворювань для одеситів ще більш доступними. Це дозволить знизити смертність від злоякісних пухлин, збереже життя і здоров'я мешканців міста", - зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

У центрі здоров'я сім'ї організовано прийом мамолога, онколога, гінеколога, невролога, хірурга і обладнана операційна.

У приміщеннях центру за кошти міського бюджету проведено капітальний ремонт та створені комфортні умови для прийому пацієнтів.

"Центр здоров'я грудної залози, який працював раніше в нашій установі на Маршала Говорова, був дуже затребуваний у мешканок Одеси. З 2011 року тут пройшли огляд і лікування близько 200 тисяч осіб. Проте через значної кількості пацієнток у черзі по запису на мамографію іноді доводилося чекати кілька місяців. Сьогодні, завдяки відкриттю нового Центру здоров'я сім'ї проблема з очікуванням вирішена. Наявне мамографічне обладнання дозволить швидко забезпечувати пацієнтів доступною і якісною діагностикою", - зазначила директор КДЦ №6 Людмила Антипова.

Особливість центру - сучасне медичне обладнання: два мамографа італійського виробництва, один з яких придбано завдяки соціальному проекту "Громадський бюджет".

Також для Центру здоров'я сім'ї закуплено сучасний УЗД-апарат, кольпоскопи, інше медичне обладнання та меблі. Лабораторія забезпечує широкий спектр гормональних та імунологічних досліджень.

"Витратні матеріали для мамографії придбаваються за кошти міського бюджету Одеси в рамках муніципальної програми "Здоров'я". Всі одеситки старше 40 років можуть пройти мамографію безкоштовно за направленням сімейного лікаря", - підкреслила Людмила Антипова.

Робота Центру здоров'я сім'ї спрямована на профілактику онкологічних захворювань у жінок, чоловіків і підлітків, а також виявлення онкопатології на початкових стадіях, коли лікування найбільш ефективно.

Нагадаємо, 12 жовтня Геннадій Труханов провів виїзну робочу нараду та проінспектував хід робіт з капітального ремонту відділень в муніципальних лікарнях.