Труханов: ніхто не вірив, що ми зрушимо з мертвої точки питання Будинку Руссова

За його словами, збереження архітектурної спадщини Одеси – одне з пріоритетних завдань міської влади

Після декількох десятків років розмов і обіцянок у місті приступили до реставрації знаменитого пам'ятника архітектури – Будинку Руссова. Про це повідомляють ЗМІ.

Як відомо, будівля була побудована в кінці 19 століття і є одним з найбільш знаменитих міських будівель. Останні 20 років Будинок Руссова де-факто знаходився в аварійному стані не тільки через фізичний знос, але і через серію пожеж 2006-2009 роки. У той час будинок фактично було віддано в приватні руки фірмі "Інкор-груп", яка належить бізнесмену Руслану Тарпану, і, як у свій час писали ЗМІ, пожежі цілком могли бути не випадковими.

Незважаючи на катастрофічний стан будівлі та вимоги громадськості, далі декларативних заяв про необхідність реставрації справа так і не пішла.

При цьому, за даними ЗМІ, зрушити з "мертвої точки" питання реставрації Будинку Руссова вдалося команді Геннадія Труханова. Так, будівлю вдалося не тільки визнати аварійним офіційно, але і зробити практично неможливе - повернути його громаді Одеси. Це дало можливість розробити проект реставрації Будинку Руссова і виділити необхідні кошти з міського бюджету.

Також одеська мерія відхилила всі проекти, що передбачають відхилення від автентичного вигляду будівлі. До реставрації приступила компанія ТОВ "УКРСПЕЦПРОЕКТ", що спеціалізується на відновленні пам'яток національного значення, яка виграла тендер на проведення ремонтно-реставраційних робіт.

За словами директора Олени Сердюк, фахівці зроблять все, щоб знаменита будівля була відновлена в первісному вигляді.

"Я дивуюся наполегливості нинішньої влади Одеси, яка, незважаючи ні на що, домоглася того, що одна з найяскравіших перлин архітектурної Одеси буде відновлена", - зазначила Олена Сердюк.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, збереження архітектурної спадщини Одеси – одне з пріоритетних завдань міської влади. За його словами, будинок Руссова – візитна картка міста і в той же час один з найскладніших об'єктів.

"Дорогу здолає той, хто йде. Нам вдалося вирішити ряд складних юридичних моментів і, нарешті, зрушити з мертвої точки питання реставрації будинку Руссова. Наша принципова позиція – відтворити його в автентичному вигляді. Ми поставили перед собою амбітну мету – відродити історичний центр Одеси, зберігши її унікальні архітектурні ансамблі", - підкреслив Геннадій Труханов.