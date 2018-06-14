Труханов: никто не верил, что мы сдвинем с мертвой точки вопрос Дома Руссова

По его словам, сохранение архитектурного наследия Одессы – одна из приоритетных задач городской власти

После нескольких десятков лет разговоров и обещаний в городе приступили к реставрации знаменитого памятника архитектуры – Дома Руссова. Об этом сообщают СМИ.

Как известно, здание было построено в конце 19 века и является одним из самых знаменитых городских зданий. Последние 20 лет Дом Руссова де-факто находился в аварийном состоянии не только из-за физического износа, но и из-за серии пожаров 2006-2009 года. В то время дом фактически был отдан в частные руки фирме "Инкор-групп, которая принадлежит бизнесмену Руслану Тарпану, и, как в свое время писали СМИ, пожары вполне могли быть не случайными.

Несмотря на катастрофическое состояние здания и требования общественности, дальше декларативных заявлений о необходимости реставрации дело так и не пошло.

При этом, по данным СМИ, сдвинуть с "мертвой точки" вопрос реставрации Дома Руссова удалось команде Геннадия Труханова. Так, здание удалось не только признать аварийным официально, но и сделать практически невозможное - вернуть его громаде Одессы. Это дало возможность разработать проект реставрации Дома Руссова и выделить необходимые средства из городского бюджета.

Также одесская мэрия отклонила все проекты, предусматривающие отклонения от аутентичного вида здания. К реставрации приступила компания ООО "УКРСПЕЦПРОЕКТ", специализирующаяся на восстановлении памятников национального значения, которая выиграла тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ.

По словам директора Елены Сердюк, специалисты сделают все, чтобы знаменитое здание было воссоздано в первоначальном виде.

"Я поражаюсь настойчивости нынешней власти Одессы, которая, несмотря ни на что, добилась того, что одна из самых ярких жемчужин архитектурной Одессы будет восстановлена", отметила Елена Сердюк.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, сохранение архитектурного наследия Одессы – одна из приоритетных задач городской власти. По его словам, дом Руссова – визитная карточка города и в то же время один из самых сложных объектов.

"Дорогу осилит идущий. Нам удалось решить ряд сложных юридических моментов и, наконец, сдвинуть с мертвой точки вопрос реставрации дома Руссова. Наша принципиальная позиция – воссоздать его в аутентичном виде. Мы поставили перед собой амбициозную цель – возродить исторический центр Одессы, сохранив ее уникальные архитектурные ансамбли", - подчеркнул Геннадий Труханов.