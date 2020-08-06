Труханов: попри карантин, Одеса не зрадила традиціям

Попри карантин, Одеса не зрадила традиціям, а навпаки - розширила кордони фестивалів, використовуючи сучасні технології.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає прес-служба.

За його словами, в цьому році в Одесі відкрилися XXІV Міжнародна книжкова виставка-ярмарок "Зелена хвиля" і VIII Міжнародний Корнейчуковський фестиваль дитячої літератури.

Як зазначає Труханов, цього літа Одеса вперше приймає гостей в статусі літературного міста ЮНЕСКО, увійшовши в мережу креативних культурних міст.

"Я дуже хочу, щоб сьогоднішнє покоління, як і ми, тяглося до читання. Неважливо, якою мовою буде ця література - українська, російська, англійська ... У класики немає єдиної мови. Вона поза географії та часу", - заявив мер Одеси.

Як зазначив почесний громадянин Одеси Сергій Гриневецький, "Зелена хвиля" - фестиваль мистецтва, на якому з кожним роком палітра представленої літератури стає все ширше.

За його словами, на фестивалі відбудуться зустрічі з авторами, читання, поетичний марафон, презентації видавничих проектів. Представлена ​​буде також онлайн-програма - з серією телемостів і відеопрограм.

Нагадаємо, раніше Труханов заявляв, що Одеса претендує на звання не тільки культурної, але і спортивної столиці України, анонсувавши появу сучасного багатофункціонального спорткомплексу.