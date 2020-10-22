Труханов: наше завдання - залучати дітей до занять спортом

Ще один пришкільний спортивний майданчик з'явився в Одесі. Він відкрився на території загальноосвітньої школи №10 у рамках реалізації проекту-переможця "Громадського бюджету".

Про це повідомляє прес-служба мера Одеси.

"Маленька пришкільна територія не дає нам облаштувати тут багатофункціональний спортивний комплекс. Раніше тут взагалі не було пристосованого місця для занять спортом. Сьогодні тут з'явився майданчик, де можна буде грати в баскетбол, міні-футбол та волейбол. Тепер учні школи мають можливість займатися спортом, готуватися до змагань. Це дуже добре, коли молодь захоплена спортом, тому що тим менше часу вона витратить на абсолютно непотрібні захоплення", - підкреслив мер міста Геннадій Труханов.

За словами директора школи Володимира Шохіна, майданчик був побудований менш ніж за два місяці, будівельники працювали буквально цілодобово.

Крім того, встановлено сучасне освітлення, завдяки чому займатися можна буде і в темний час доби.

Загальна вартість проекту склала 1,4 мільйона гривень.

"В Одесі понад 120 шкіл і ми, на жаль, не можемо відразу відремонтувати всі. Але міськрада ось уже більш як чотири роки приділяє цьому питанню підвищену увагу і навіть зараз, попри те, що через пандемію ми втратили під мільярд бюджетних коштів, ми не скоротили жодної соціально програми. Тому я дуже радий, що тепер черга дійшла і до школи №10. З малого починається велике. Впевнений, найближчим часом ми приступимо до ремонту самої школи", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявив, що громадський бюджет - майданчик для реалізації ініціатив одеситів.