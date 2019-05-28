Труханов: мери українських міст об'єднуються для походу в Раду

З'їзд партії мерів, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових парламентських виборах, відбудеться 2 червня в Харкові. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Труханова, до складу об'єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій Кернес, увійдуть партія "Довіряй справам", а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.

Політик зазначив, що на з'їзді в Харкові відбудеться перший етап об'єднання партій. Сьогодні тривають переговори, коло представників місцевої влади – не тільки Харкова, Одеси та Ужгорода – зростає. Всі деталі будуть озвучені в рамках з'їзду.

"Ідея такої консолідації зусиль затребувана і своєчасна. Зараз до нас приєднуються мери міст по всій Україні. Це ефективні й успішні управлінці, які виправдали довіру своїх виборців реальними справами", - підкреслив Труханов.

При цьому він додав, що не вважає короткі терміни проведення виборчої кампанії перешкодою успішності об'єднаної політсили.

"Кампанія довжиною в два місяці не залишає жодного шансу популізму і порожнім обіцянкам. Люди обиратимуть тільки тих, чия робота помітна. І саме цей фактор дозволить відібрати в парламент дійсно гідних людей, які щодня працюють на благо українців", - додав Труханов.