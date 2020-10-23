Труханов: у Київському районі Одеси з'явиться багатопрофільний скейт-парк

В Одесі на проспекті Небесної Сотні почали підготовку для створення багатопрофільного скейт-парку. За словами міського голови, майданчик тут був створений ще у 2005 році, але знаходився у зруйнованому становищі.

Про це повідомляє прес-служба мера Одеси.

"Це був перший майданчик, і досвіду було мало. Зробили, галочку поставили, не оформили до кінця і не передали нікому на баланс. І в результаті вов повністю прийшов у непридатність", - підкреслив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, тільки у 2012 році майданчик передали на баланс міського управління спорту. Після цього територію неодноразово намагалися відібрати - під торговий центр або базар, однак міська влада зберегла її як спортивний об'єкт.

Рішенням міського виконкому ця територія була передана на баланс КП "Спартак". І зараз керівництво стадіону підготувало першу презентацію концепції того, що тут хочуть бачити одесити.

Майданчик буде містити різні зони - ролер-дром, вело-тріал, паркур, стіну для скелелазіння та інші види спорту.

"Ми хочемо зробити цю площадку багатофункціональною. Взимку ролери не займаються, і тому було б розумно зробити тут майданчик для хокеїстів, де можна було б грати в хокей, займатися фігурним катанням. Це витратна справа, тому ми будемо залучати партнерів, організувавши таке муніципально-приватне партнерство. Досвід вже є. Такий майданчик був зроблений на території стадіону "Спартак" і ефективно працює", - розповів мер.

Однак, за його словами, обслуговування льоду вимагає серйозних витрат і комунальне підприємство не може їх потягнути. Тому залучалися партнери і вводилася символічна оплата за користування.

"Діти з пільгових категорій отримували право займатися безкоштовно. Таку комбіновану форму плануємо запропонувати застосовувати тут. Крім того, якщо буде можливо, і прилегла земля нікому не відведена, пропонується збільшити територію майданчика. Остаточний план буде затверджений після збору і ретельного вивчення всіх пропозицій, які надійдуть від спортивної громадськості. Ми не будемо затягувати. Плануємо, щоб вже на зиму тут з'явився каток", - повідомив Труханов.

Що ж стосується конкретного проекту, то, як повідомив директор КП "Стадіон Спартак" Михайло Чистяков, вже у вівторок відбудеться нарада в управлінні фізкультури і спорту за участю представників спортивних товариств.

На підставі прийнятого рішення буде розроблятися проект будівництва цього спортивного об'єкту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Геннадій Труханів дав старт роботам з благоустрою зеленої зони на вул. Армійською. У кварталі, де планується упорядкувати сквер, розташовані Одеський ліцей "Європейський" та багатоповерхові житлові будинки.