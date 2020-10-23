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Труханов: в Приморському районі з'явиться ще одна облаштована зелена зона

Одеса, П'ятниця 23 жовтня 2020 19:02
Труханов: в Приморському районі з'явиться ще одна облаштована зелена зона
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Мер Одеси Геннадій Труханов дав старт роботам з благоустрою зеленої зони на вул. Армійської. У кварталі, де планується упорядкувати сквер, розташовані Одеський ліцей "Європейський" та багатоповерхові житлові будинки.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

"Сьогодні ми дали старт роботам і поспілкувалися з місцевими жителями. Зокрема, обговорили необхідність організації проходу через сквер для учнів поруч розташованого ліцею "Європейський". Проведемо переговори з батьківським комітетом, яким чином це організувати, і врахуємо ці корективи в ході виконання робіт. Думаю, вже в наступному році в Приморському районі Одеси на одну красиву впорядковану зелену зону стане більше", - зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

У сквері планується виконати терасування з урахуванням рельєфу майданчика, провести зонування території: обладнати дитячий та спортивний майданчики, створити зони тихого відпочинку з альтанками або тіньовими навісами, встановити каналізований туалет.

Проектом капремонту передбачено також влаштування зовнішнього освітлення, господарсько-побутової каналізації, господарсько-питного водогону та автоматичного поливу.

"Важливо, що в ході благоустрою скверу будуть враховані умови доступності для маломобільних груп населення: передбачені безбар'єрний вхід на територію скверу, встановлені пандуси і з'їзди з тактильним плиткою. А на вході до скверу планується встановити тактильну мнемосхему для відвідувачів з порушенням зору", - підкреслив Труханів.

Крім того, при благоустрої скверу передбачається збереження існуючих дерев і додаткове озеленення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в рамках програми "Вечірня Одеса" провели заміну натрієвих світильників на лампи нового покоління. На даному етапі заміна проводиться у приватному секторі в Суворовському районі (від "Молодої гвардії" до парку ім. Добровольського).

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