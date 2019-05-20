Труханов, Кернес, інші мери і 50 мажоритарників об'єднуються в партію

Партії "Довіряй справам" Геннадія Труханова, "Відродження", частина представників партії "Наш край" та народних депутатів групи "Воля народу" об'єднуються в єдину політичну силу для участі в дострокових парламентських виборах. Про це повідомив співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній раді Віталій Хомутиннік в коментарі "Інтерфаксу".

"В даний час є дві партії - "Довіряй справам", "Відродження". Є "Наш край", але не вся партія, а велика частина авторитетних лідерів – народні депутати Антон Кіссе, Сергій Шахов, місцеві депутати, частина депутатів групи "Воля народу", просто самовисуванці", - сказав він.

Співголова "Відродження" зазначив, що з'їзд об'єднаної політичної сили відбудеться до кінця травня.

За словами політика, ще немає рішення, хто очолюватиме політсилу, але точно відомо, що мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес увійдуть до першої п'ятірки списку партії на парламентських виборах.

При цьому Хомутиннік зазначив, що народні депутати, обрані в нинішнє скликання парламенту по мажоритарних округах, мають намір і на наступних виборах обиратися в парламент як мажоритарники.

"У нас вже більше 50 мажоритарників, які будуть йти як мажоритарники від партії", - повідомив він.

Народний депутат додав, що за списками партії будуть йти мери, голови обласних рад, авторитетні в регіонах і містах люди.

"Ми робимо відкритий заклик для всіх, необов'язково депутатів, - для всіх регіональних еліт і лідерів місцевого самоврядування, мерів міст, голів обласних рад, народних депутатів, депутатів інших рівнів до того, щоб об'єднатися для участі в парламентських виборах, які будуть достроковими, по всій видимості", - розповів Хомутинник.

"Точно вже є підтвердження і домовленість - це мери двох міст-мільйонників – Кернес і Труханов, близько 15-20 мерів міст з 50-100 тис. населення і більше – Ужгород, Артемівськ, Куп'янськ, Вознесенськ та інші", - сказав він.