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Труханов назвав нову естакаду в Одесі - одним із найбільш масштабних проектів міста

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 15:57
Труханов назвав нову естакаду в Одесі - одним із найбільш масштабних проектів міста
Фото: Геннадій Труханов (facebook.com)

За його словами, протягом двох років будівельники вдень і вночі зводили цю конструкцію

2020 рік запам'ятається одеситам як рік закінчення будівництва велопішохідної естакади на 10 станції Великого Фонтану. Спорудження дозволило з'єднати дві частини траси здоров'я в єдиний маршрут довжиною 15 кілометрів.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов під час відкриття естакади.

За його словами, протягом двох років будівельники вдень і вночі зводили цю конструкцію.

"Все, що ми робимо - для Одеси та одеситів. Ми взялися за ту роботу, яку не робили десятиліттями - благоустрій траси здоров'я. Ми облаштували пішохідні доріжки, встановили освітлення, встановили туалети. З самого початку ми розуміли, що будівництво естакади - дуже амбітний проект. Як мінімум тому, що на середній терасі ніколи не було велопішохідної зони, виконаної в такій якості. Але ми взялися за нього й успішно реалізували", - сказав Геннадій Труханов.

Труханов назвав нову естакаду в Одесі - одним із найбільш масштабних проектів міста

Водночас, він додав, що на час будівництва міська влада не закривала пляж на 10-й станції Великого Фонтану: одеситам і гостям міста був забезпечений безперешкодний доступ до моря.

"Ми не зупиняємося на досягнутому, роботи будуть продовжені. Ми хочемо, щоб одеська Траса здоров'я стала місцем об'єднання спортсменів з усієї України", - додав Труханів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що будівельні роботи почалися ще у квітні 2018 року, а вартість будівництва склала понад 70 мільйонів гривень. При цьому ще 7 мільйонів меценати вклали у створення велопішохідної доріжки з підсвічуванням.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОдесаОдесаГенадій Труханов
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