Трудові мігранти в 2021 році перевели в Україну рекордну суму

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2021 року склав 1 343 млн доларів. Це на 12,6% більше, ніж роком раніше (1 193 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за січень-грудень 2021 року в Україну надійшло 15 026 млн доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11 980 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-грудні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 6 890 млн доларів, що на 2 319 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4 571 млн доларів).