Трудовая книжка, два свидетеля или суд. Как украинцам подтвердить стаж работы

Трудовые книжки остаются основным документом, подтверждающим трудовую деятельность работника. Однако, чтобы стаж был засчитан, этот документ должен быть правильно заполнен.
РБК-Украина узнало у руководителя практики гражданского и хозяйственного права юридической компании "Приходько и партнеры", адвоката Ирины Ан, как должна быть заполнена трудовая книжка.
Согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, записи вносятся аккуратно ручкой черного, синего или фиолетового цвета. Важные записи, в частности, о принятии на работу или увольнении, должны быть заверены подписью руководителя предприятия и оттиском печати.
Однако в июне 2017 года в Украину были внесены важные законодательные изменения. Верховная Рада законом № 1982-VIII от 23 марта 2017 отменила обязательность использования печатей на документах для субъектов хозяйствования. Это означает, что с июня 2017 отсутствие печати на записях в трудовой книжке не влияет на их юридическую силу. Такие записи считаются действительными и подтверждают трудовой стаж.
Однако, если возникают другие неточности в трудовой книжке или отсутствие печати касается более ранних периодов, существует несколько способов подтвердить трудовой стаж.
Получение справки ОК-5
Справка формы ОК-5 предоставляет информацию о страховом стаже, суммах заработной платы и уплате страховых взносов, начиная с 2000 года. Если работодатель уплачивал единый социальный взнос, данные будут в справке. Однако периоды, за которые взнос не был уплачен, в справке не отображаются.
Обращение к бывшему работодателю или архивному учреждению
Если предприятие, где работал работник, до сих пор существует, следует обратиться в отдел кадров для исправления записей или получения подтверждающих документов. В случае ликвидации предприятия соответствующие данные могут предоставить его правопреемники или архивное учреждение. Документы, подтверждающие стаж, включают справки, выписки из приказов, лицевые счета, трудовые договоры, характеристики и другие кадровые документы.
Свидетельские показания
Трудовой стаж можно подтвердить через показания не менее двух свидетелей. Это должны быть коллеги, работавшие на том же предприятии в тот же период и имеющие подтверждающие документы о своей работе.
Судебный порядок
В случае, если предыдущие методы неэффективны, вопрос можно решить через суд. Суд рассматривает все возможные доказательства, включая свидетельские показания, документы предприятия, переписку и другие материалы.
Эффективнее всего обратиться к профильному специалисту, который поможет определить наилучший способ подтверждения трудового стажа в конкретной ситуации. Это позволит сэкономить время и избежать затруднений при сборе необходимых документов.
Напомним, 10 июня 2021 года вступил в силу Закон №1217, внедряющий электронные трудовые книжки. Однако бумажные трудовые будут оставаться в обращении еще в течение пятилетнего переходного периода. За это время Пенсионный фонд Украины должен включить в реестр все недостающие сведения о трудовой деятельности работников. После этого работодатели должны передать работникам бумажные трудовые книжки под подпись.
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