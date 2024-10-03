Трубин остановил "Атлетико", а Лунин проиграл с "Реалом": обзор Лиги чемпионов

Второй тур общего этапа Лиги чемпионов завершился девятью матчами в среду. Победы одержали итальянская "Аталанта", роттердамский "Фейеноорд", английский "Ливерпуль", туринский "Ювентус", лиссабонская "Бенфика", французский "Лилль", бирмингемская "Астон Вилла" и бельгийский "Брюгге".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига чемпионов, основной раунд, 2-й тур
"Жирона" – "Фейеноорд" – 2:3
Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 73 – Эррера, 23 (автогол), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (автогол)
Нереализованные пенальти: Миовски, 67 – Уэда, 36
"Ливерпуль" – "Болонья" – 2:0
Голы: Макаллистер, 11, Салах,75
РБ "Лейпциг" – "Ювентус" – 2:3
Голы: Шешко, 30, 65 (пенальти) – Влахович, 50, 68, Консейсан, 82
Удаление: Ди Грегорио, 59 (Ю, прямая красная карточка)
"Бенфика" – "Атлетико" – 4:0
Голы: Актюркоглу, 13, Ди Мария, 52 (пенальти), Ба, 75, Кекчю, 84 (пенальти)
"Динамо" Загреб – "Монако" – 2:2
Голы: Сучич, 45+3, Батурина, 66 – Салису, 74, Закария, 90 (пенальти)
"Лилль" – "Реал" – 1:0
Гол: Дэвид, 45+3 (пенальти)
"Астон Вилла" – "Бавария" – 1:0
Гол: Дюран, 79
"Штурм" – "Брюгге" – 0:1
Гол: Цолис, 23
Настоящую драму расписали "Лейпциг" и туринская "Старая синьора". Стараниями Шешко "красные быки" дважды выходили вперед. Сначала форвард вколотил от перекладины после заброса Опенда, а во втором тайме реализовал одиннадцатиметровый.
На дубль словенца двумя голами ответил Влахович – сыграл на опережение после флангового прострела и уложил в девятку с дистанции. Вырвал же победу для "Юве" в меньшинстве Консейсан, накрутивший двух защитников в штрафной и технично пробивший мимо гоклипера.
Негостеприимной оказалась "Бенфика" Анатолия Трубина. "Орлы" забили мадридским "матрасникам" четыре безответных мяча. Открыл счет Актюркоглу, оказавшись наедине в чужой штрафной. На старте второй 45-минутки Ди Мария реализовал одиннадцатиметровый. Еще дважды лиссабонцы забили под занавес встречи – Ба отозвался на подачу с углового, а Кекчю уверенно пробил второй пенальти в сторону "Атлетико".
"Реал" с Андреем Луниным в старте неудачно съездил во Францию. "Сливочные" могли пропустить в середине первого тайма, но украинец ликвидировал угрозу от Дэвида на дальней штанге. Впрочем, прямо перед перерывом не помог и он. Камавинга сыграл рукой в собственной штрафной, а тот же Дэвид уверенно исполнил пенальти. Попытки Вальверде, Рюдигера, Винисиуса и других мадридцев сравнять были бесполезными.
Неожиданное поражение на Альбионе потерпела "Бавария". Мюнхенцы в первом тайме на отмененный гол Торреса (офсайд) ответили коварным ударом Олисе под перекладину (сэйв). А вот бедную на моменты вторую половину разбавил красивым голом форвард "Астон Виллы" Дюран, который из-за пределов штрафной перебросил Нойера. Опытный кипер в этот раз зря так далеко вышел из ворот. "Ротен" могли спастись, но кураж поймал Мартинес.
К слову, донецкий "Шахтер" бесславно уступил "Аталанте" в Лиге чемпионов.
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