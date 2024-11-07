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Трубин едва не остановил "Баварию", ПСЖ проиграл "Атлетико": обзор Лиги чемпионов

Фото: Лаутаро Мартинес в окружении "канониров" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый тур основного раунда Лиги чемпионов завершился девятью матчами среды. Победы одержали бельгийский "Брюгге", мадридский "Атлетико", французский "Брест", австрийский "Зальцбург", испанская "Барселона", "Аталанта" из Бергамо и мюнхенская "Бавария".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, основной раунд, 4-й тур

"Брюгге" – "Астон Вилла" – 1:0

Гол: Ванакен, 52 (пенальти)

"Интер" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Чалханоглу, 45+3 (пенальти)

"Пари Сен-Жермен" – "Атлетико" – 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3

"Спарта" – "Брест" – 1:2

Голы: Олатунджи, 90+2 – Фернандеш, 37, Кайринен, 80 (автогол)

"Фейеноорд" – "Зальцбург" – 1:3

Голы: Мусса, 81 – Конате, 45+2, 58, Гиндо, 86

Нереализованный пенальти: Конате, 85 (З)

Удаление: Надже, 80 (Ф, прямая красная карточка)

"Црвена Звезда" – "Барселона" – 2:5

Голы: Силас, 27, Милсон, 84 – И. Мартинес, 13, Левандовски, 43, 53, Рафинья, 55, Лопес, 76

"Штутгарт" – "Аталанта" – 0:2

Гол: Лукман, 51, Дзаньоло, 88

"Бавария" – "Бенфика" – 1:0

Гол: Мусиала, 67

 

"Нерадзурри" минимально одолели лондонский "Арсенал". Миланцы могли забить в дебюте, но Дюмфрис с линии штрафной попал в перекладину. Открыл счет "Интер" перед перерывом. После стандарта Мерино сыграл рукой в собственной штрафной, а одиннадцатиметровый уверенно реализовал Чалханоглу. "Канониры" пытались отыграться во втором тайме, но уверенно действовала оборона во главе с Зоммером.

 

 

 

ПСЖ забил первым в противостоянии с "Атлетико". На 14-й минуте роскошно Заир-Эмери разобрался в чужой штрафной и опрокинул мяч над кипером. "Матрацники" быстро отыгрались – Молина в затяжной атаке мадридцев первым среагировал на отскок и пробил мимо Доннаруммы. Вырвали же победу гости в добавленное арбитром время. Облак разогнал контратаку вбрасыванием налево на Гризманна, а тот перевел на Корреа, который с линии штрафной "прошил" голкипера парижан.

 

 

 

Фестивальный матч в Белграде устроила "Барса". Мартинес вывел каталонцев вперед, сыграв головой в падении после стандарта. Однако "Црвена Звезда" отыгралась на 27-й минуте – Силас вырвался на оперативное пространство и перебросил мяч через кипера. За дело взялся Левандовски, который оформил дубль голами до и после перерыва. Он дважды хищнически сыграл во вратарском. Впоследствии Рафинья в касание пробил с линии штрафной, а добил белградцев Лопес из пределов площадки.

 

 

 

Матч в Мюнхене стал бенефисом вратаря лиссабонской "Бенфики" Трубина. Украинец за 90 минут парировал 9 ударов исполнителей "Баварии" и отвернул 0,65 ожидаемых голов. Впрочем, подопечные Венсана Компани все же сумели подобрать ключ к воротам "орлов". На 67-й минуте победу мюнхенцам принес Мусиала, который при попустительстве обороны "Бенфики" фактически расстрелял Трубина головой с нескольких метров.

 

 

К слову, ранее "Шахтер" с камбэком победил "Янг Бойз" в Гельзенкирхене.

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