ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Труба обіцяє звільнити слідчого ДБР за керування авто у нетверезому стані

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 15:50
Труба обіцяє звільнити слідчого ДБР за керування авто у нетверезому стані
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Слідчого ДБР зупинила поліція у Києві 26 лютого

Директор Державне бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що звільнить слідчого бюро, щодо якого складено протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем у нетверезому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР

Він зазначив, що ДБР проведе перевірку дій слідчого. Повідомляється, що 26 лютого о 1:30 в Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий ДБР, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

"Ми дочекаємося результатів перевірки, яку проведе Управління внутрішнього контролю, і після цього будемо приймати рішення стосовно цього працівника. Це не буде затягнуто у часі", - повідомив Труба.

Труба обіцяє звільнити слідчого ДБР за керування авто у нетверезому стані

РБК-Україна писало, що вчора, 25 лютого, у селі Нові Петрівці під Києвом поліцейський автомобіль влаштував ДТП, зіткнувшись з іншим автомобілем, а потім в'їхав в будівлю магазину. Унаслідок інциденту постраждала жінка. 

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції під час отримання 3 тис. доларів. 

ДБР затримало на хабарі командира військової частини В Ірпіні ДБР затримало на хабарі слідчого
Новини України КиївРоман ТрубаДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся