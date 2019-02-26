Труба обіцяє звільнити слідчого ДБР за керування авто у нетверезому стані

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Слідчого ДБР зупинила поліція у Києві 26 лютого

Директор Державне бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що звільнить слідчого бюро, щодо якого складено протокол про адміністративне правопорушення за керування автомобілем у нетверезому стані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.

Він зазначив, що ДБР проведе перевірку дій слідчого. Повідомляється, що 26 лютого о 1:30 в Києві екіпаж Національної поліції зупинив автомобіль, водієм якого виявився слідчий ДБР, який мав ознаки алкогольного сп’яніння.

"Ми дочекаємося результатів перевірки, яку проведе Управління внутрішнього контролю, і після цього будемо приймати рішення стосовно цього працівника. Це не буде затягнуто у часі", - повідомив Труба.

РБК-Україна писало, що вчора, 25 лютого, у селі Нові Петрівці під Києвом поліцейський автомобіль влаштував ДТП, зіткнувшись з іншим автомобілем, а потім в'їхав в будівлю магазину. Унаслідок інциденту постраждала жінка.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого карного розшуку Білоцерківського міськвідділу поліції під час отримання 3 тис. доларів.