"Труба Медведчука" простоює через відсутність дозвільних документів для її експлуатації

Як наголошується в матеріалі, "трубу" рішенням суду фактично забрали у колишнього власника-компанії "ПрикарпатЗахідтранс", але пакет дозволів, які дозволяють її експлуатувати, управлінцю не передали. Фактично "Укртранснафта" повинна була оформляти всі документи заново, а це процедура досить довга.

Основні дозволи досі не видані. "Укртранснафта" не може зберігати паливо і займатися оптовою торгівлею, немає ліцензії на відкриття та експлуатацію митних складів. Для отримання повного пакету документів необхідно розробити і прийняти ряд змін до нормативно-правової бази, в тому числі і до Митного кодексу.

У Міністерстві фінансів РБК-Україна не уточнили причини затримки з підготовкою документів, але повідомили, що робота над цим триває. "Мінфін спільно з РНБО, Міненерго, АРМА і Держмитслужбою працює над нормативним врегулюванням піднятих питань", - зазначили у відомстві.

ДО РЕЧІ, "Укртранснафта" навіть не може надати контрагентам копії договору про управління "трубою" і ще ряду документів, необхідних для початку комерційної діяльності. На це АРМА досі не дала дозволу.

Через тяганину з отриманням документів вже півроку "Самара-Західний напрямок" практично простоює. При цьому витрати на утримання об'єкта склали вже понад 50 млн гривень - в середньому по 10 млн гривень на місяць.