ТРЦ Ocean Plaza и гостиницу "Украина" в центре Киева продадут, - нардеп

В Украине возобновляется "большая приватизация". На продажу пойдут, в частности, гостиница "Украина" в центре Киева и торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева в Telegram.
Как отметил нардеп, объявлены первые пять объектов, которые пойдут на продажу. Приватизация будет проходить онлайн на платформе "Прозорро.Продажи".
Среди объектов два находились в государственной собственности. Речь идет об отеле "Украина" на Майдане Независимости в Киеве (аукцион 18 сентября, стартовая стоимость - 1,05 млрд гривен) и крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания" (аукцион 9 октября, стартовая цена - 3,9 млрд гривен).
Еще три объекта - это продажа активов, принадлежавших подсанкционным лицам и по решению ВАКС переданы в собственность государства:
Гетманцев объяснил, что средства от продажи первых двух объектов поступят в государственный бюджет Украины, а от остальных трех - в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Напомним, в июне 2023 году в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов. В списке был киевский ТРЦ Ocean Plaza, которым раньше владели братья Аркадий и Игорь Ротенбери.
Активы российских олигархов в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд передал в собственность государства. Теперь торговый центр Ocean Plaza будет продан на аукционе.
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