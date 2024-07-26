ТРЦ Ocean Plaza и гостиницу "Украина" в центре Киева продадут, - нардеп

Как отметил нардеп, объявлены первые пять объектов, которые пойдут на продажу. Приватизация будет проходить онлайн на платформе "Прозорро.Продажи".

Среди объектов два находились в государственной собственности. Речь идет об отеле "Украина" на Майдане Независимости в Киеве (аукцион 18 сентября, стартовая стоимость - 1,05 млрд гривен) и крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания" (аукцион 9 октября, стартовая цена - 3,9 млрд гривен).

Еще три объекта - это продажа активов, принадлежавших подсанкционным лицам и по решению ВАКС переданы в собственность государства:

ведущий производитель газобетонных изделий ООО "Аэрок";

разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО "Демуринский ГОК";

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" - компания-владелец одного из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza.

Гетманцев объяснил, что средства от продажи первых двух объектов поступят в государственный бюджет Украины, а от остальных трех - в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.