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ТРЦ Ocean Plaza и гостиницу "Украина" в центре Киева продадут, - нардеп

Фото: ТЦР Ocean Plaza продадут на аукционе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине возобновляется "большая приватизация". На продажу пойдут, в частности, гостиница "Украина" в центре Киева и торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной Рады Данила Гетманцева в Telegram.

Как отметил нардеп, объявлены первые пять объектов, которые пойдут на продажу. Приватизация будет проходить онлайн на платформе "Прозорро.Продажи".

Среди объектов два находились в государственной собственности. Речь идет об отеле "Украина" на Майдане Независимости в Киеве (аукцион 18 сентября, стартовая стоимость - 1,05 млрд гривен) и крупнейший производитель по добыче и обогащению титановых руд "Объединенная горно-химическая компания" (аукцион 9 октября, стартовая цена - 3,9 млрд гривен).

Еще три объекта - это продажа активов, принадлежавших подсанкционным лицам и по решению ВАКС переданы в собственность государства:

  • ведущий производитель газобетонных изделий ООО "Аэрок";
  • разработчик титанового и циркониевого месторождения ООО "Демуринский ГОК";
  • ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" - компания-владелец одного из крупнейших ТРЦ Киева Ocean Plaza.

Гетманцев объяснил, что средства от продажи первых двух объектов поступят в государственный бюджет Украины, а от остальных трех - в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

 

Национализация Ocean Plaza

Напомним, в июне 2023 году в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов. В списке был киевский ТРЦ Ocean Plaza, которым раньше владели братья Аркадий и Игорь Ротенбери.

Активы российских олигархов в марте 2023 года Высший антикоррупционный суд передал в собственность государства. Теперь торговый центр Ocean Plaza будет продан на аукционе.

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КиевOcean PlazaПриватизация госпредприятий