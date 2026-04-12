ТРЦ Киева изменили график работы 12 апреля: как работают на Пасху

06:40 12.04.2026 Вс
2 мин
Перед посещением стоит уточнить расписание конкретного заведения
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Как работают ТРЦ в Киеве на Пасху (pixabay.com)

В Киеве сегодня, 12 апреля, торгово-развлекательные центры работают по измененному праздничному графику. Большинство из них на Пасху откроются позже.

РБК-Украина собрало актуальное расписание работы популярных ТРЦ.

ТРЦ Blockbuster Mall

ТРЦ Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 36) сегодня работает с 11:00 до 22:00.

В обычные дни мегамол открыт с 10:00.


График работы Blockbuster Mall (инфографика: facebook.com/blockbustermall.ua)

ТРЦ SkyMall

ТРЦ SkyMall (проспект Романа Шухевича, 2т) работает с 12:00 до 21:00.

В центре отмечают, что график отдельных магазинов может отличаться.


График работы SkyMall (скриншот: facebook.com/skymall.ua)

Victoria Gardens

ТРЦ Victoria Gardens (улица Луговая, 12) работает:

  • ТРЦ - с 11:00 до 21:00,
  • "Ашан" - с 10:00 до 20:00.


График работы Victoria Gardens Kyiv (скриншот: facebook.com/victoriagardenskyiv)

ТРК "Проспект"

В ТРК "Проспект" (улица Гната Хоткевича, 1В) график зависит от локации:

  • торговая галерея - с 12:00 до 22:00,
  • гипермаркет "Auchan Украина" - с 10:00 до 20:00,
  • кинотеатр MULTIPLEX - с 10:00 до 23:00,
  • магазин Roshen - с 10:00 до 22:00,
  • магазин JYSK - выходной.

График работы ТРК "Проспект" (скриншот: facebook.com/prospekt.ua)

DREAM (Dream Town)

ТРЦ DREAM (Dream Town) (проспект Оболонский, 1Б) открывается сегодня в 11:00.

График закрытия соответствует стандартному расписанию.


График работы ТРЦ DREAM (скриншот: dreamtown.ua)

ТРЦ "РайON"

ТРЦ "РайON" (улица Николая Лаврухина, 4) работает:

  • торговая галерея - с 12:00 до 22:00,
  • супермаркет "Сильпо" - с 08:00 до 23:00,
  • кинотеатр BOOMER - с 12:00 до 22:00,
  • магазин Roshen - с 08:00 до 22:00.


График работы ТРЦ "РайON" (скриншот: facebook.com/rayon.com.ua)

ТРЦ Piramida

ТРЦ Piramida (улица Александра Мишуги, 4) сегодня открыт с 12:00 до 22:00.


График работы ТРЦ Piramida (скриншот: facebook.com/piramidaua)

В большинстве ТРЦ отдельные магазины могут работать по собственному графику.

Ранее РБК-Украина писало, что в христианской традиции не принято ходить на кладбище в день Пасхи и в течение Светлой недели, ведь это время радости Воскресения. Для поминовения умерших установлен отдельный день - Радоницу, которая наступает после праздников.

