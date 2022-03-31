У Тростянці російські війська замінували кладовище, - голова Сумської ОВА

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що відступаючі російські війська замінували багато об'єктів інфраструктури, дороги. Окупанти навіть залишили розтяжки на місцевому кладовищі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Дмитра Живицкого.
"На жаль, в наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували в Тростянці кладовище. На жаль, загинув один місцевий житель, який йшов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку", - зазначив Живицький.
Він також повідомив, що собака врятувала життя своїй господині. Домашня тварина побігла по дорозі вперед і теж потрапила в розтяжку і вибухнула. Цим собака вберегла життя жительці громади.
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