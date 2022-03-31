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У Тростянці російські війська замінували кладовище, - голова Сумської ОВА

Тростянець (Фото: texty.org.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що відступаючі російські війська замінували багато об'єктів інфраструктури, дороги. Окупанти навіть залишили розтяжки на місцевому кладовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Дмитра Живицкого.

"На жаль, в наших звільнених громадах залишається багато замінованих об'єктів, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували в Тростянці кладовище. На жаль, загинув один місцевий житель, який йшов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку", - зазначив Живицький.

Він також повідомив, що собака врятувала життя своїй господині. Домашня тварина побігла по дорозі вперед і теж потрапила в розтяжку і вибухнула. Цим собака вберегла життя жительці громади.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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