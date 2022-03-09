RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Тростянці армія РФ обстріляла територію заводу. Загинули 3 осіб, серед них підліток

Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники обстріляли з артилерії територію колишнього заводу в Тростянці Сумської області. В результаті дій ворога загинули троє осіб, серед них підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тростянецьку міську раду.

Загарбники відкрили вогонь близько 10:30 в середу, 9 березня. Артилерія обстріляла колишній завод Електробутприлад. Смертельні поранення отримали троє людей. Особистості двох із них поки встановлюються, третьою жертвою виявився неповнолітній місцевий житель 2008 року народження.

Крім того, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, сьогодні російська війська завдали авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСумская областьВторгнення Росії до України