Тростянець став прикладом звірств російських окупантів, - голова Сумської ОДА

У захопленому російськими військами місті Тростянець Сумської області окупанти продовжують звірствувати вже кілька днів, і українським захисникам необхідно активізувати зусилля для його звільнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
"На жаль, вже четвертий день тривають звірства в Тростянці. І ми розуміємо, що потрібно посилювати цей напрямок, і все-таки звільняти місто. Тростянець, на жаль, став таким негативним прикладом того, коли місто не було відбите, туди зайшов ворог, і що він витворяє в цих містах", - розповів він у зверненні за підсумками вчорашнього дня, 3 березня, і ситуації в області.
Глава ОВА подякував захисникам Сум і Охтирки, які втримали ці міста і вигнали ворога, і "не допустили того, що зараз відбувається в місті Тростянець".
Живицький каже, що для обласного центра середа стала, напевно, найстрашнішим і найважчим днем через ворожі обстріли та бомбардування.
"Це був напевно найскладніший тиждень з часів Другої світової війни. І ворог поводився зухвало, ворог поводився не по-людськи, просто по-звірячому. Але наша територіальна оборона не здавалася, працювала, весь цей час були постійні атаки на ворога, було зупинено рух колон ворожої техніки", - наголосив він.
Також Живицький розповів, що зараз надходить дуже багато допомоги з усього світу.
"Сьогодні Сумщиною пишається вся Україна, весь світ. Оскільки Сумщина, Харківщина, Чернігівщина першими взяли на себе потужний удар ворога і першими почали стримувати, і продовжують стримувати просування ворога вглиб України", - зазначив він.
Відео: голова Сумської ОДА розповів про підсумки 3 березня і ситуацію в містах
Раніше повідомлялося, що 2 березня вночі россійські окупаційні сили зайняли місто Тростянець Сумської області та стали проводити рейди по домівках. Противник вирішив створити тут якийсь штаб.
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