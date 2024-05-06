С троном и аквадискотекой. Журналисты показали "дворец Путина" изнутри

По информации авторов расследования, реконструкция дворца завершилась еще в феврале-марте 2023 года. Здание до сих пор предназначено для Путина, хотя в 2021 году российский олигарх Аркадий Ротенберг заверял, что там обустроят апарт-отель.

Журналисты обнародовали скрытую съемку того, как "дворец" выглядит изнутри. В частности, там сохранилась аквадискотека, массажные кабинеты, бассейн, парильня, криосауна и не только. Также в здании разместили театр для Путина.

На территории "дворца Путина" построили и часовню с мраморным полом и темными обоями. Также в этом помещении - большой иконостас и стасидия - трон для диктатора, чтобы он сидел там во время продолжительных служб. Ранее в церквях размещали такие троны для царей.

Как отметили авторы расследования, реконструкция практически не коснулась кальянной со шестом для стриптиза - там только заменили паркет на ковролин.

Всего во дворце 11 спален. В основных спальнях - статуи, бюсты и дорогие предметы интерьера, которые были произведены в странах Запада. Общая площадь основных спален - 275 квадратных километров.

В расследовании сказано, что деньги на строительство и содержание дворца "предоставляют" государственные компании под видом несуществующих услуг. Структуры компании "Транснефть", которую возглавляет близкий к Путину Николай Токарев, якобы арендуют во "дворце" нежилые помещения за 25 и 30 млн рублей в месяц (274 тысячи долларов и 328 тысяч 800 долларов).