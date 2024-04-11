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Трое предателей из крымской СБУ получили подозрения за пытки человека в Крыму

Фото: сообщено о подозрении работникам ФСБ РФ (buhboxsave)
Автор: Анастасия Гришкова

Прокуроры объявили о подозрении трем работникам ФСБ России. Фигуранты пытали гражданских в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и Севастополя.

Что установило следствие

После оккупации полуострова в 2014 году работники ГУ СБУ Автономной республики Крым предали присягу и пошли на сотрудничество с оккупантами, заняв должности сотрудников "УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю".

"Реализуя политику страны-агрессора по поводу запугивания и подавления сопротивления населения полуострова, в августе 2016 года "правоохранители" незаконно лишили свободы и пытали граждан Украины", - говорится в сообщении.

В частности, получив информацию о неоднократном пересечении потерпевшим админграницы с АР Крым, под предлогом "борьбы с диверсионно-разведывательными группами", "силовики" незаконно задержали его на автостоянке и доставили в помещение "ФСБ" в Симферополе.

В дальнейшем двое из подозреваемых в течение суток применяли к потерпевшему физическую силу, истязание электрическим током, удушение и угрозы убийством, заставив его признаться в шпионаже и хранении наркотического средства. После этого правоохранители отвезли гражданина на автостоянку, где с целью фальсификации "доказательств противоправной деятельности", провели незаконный обыск его транспортного средства.

На данный момент, судом рассматривается обвинительный акт в отношении двух фигурантов по обвинению в государственной измене.

 

Ранее РБК-Украина писала, что правоохранители задержали депутата Дружковского горсовета от "ОПЗЖ" в Донецкой области. Он работал на ФСБ, и теперь ему грозит тюрьма.

Напомним, агент ФСБ корректировал удары по аэродромам Кировоградской области.

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