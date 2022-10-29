В трех крупных районах Луцка пропал свет: в чем причина и когда появится

Три крупных района Луцка сегодня, 29 октября, оказались без света. Причиной отключения стало технологическое нарушение на одной из подстанций и аварии на сетях ПАО "Волыньоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Луцка Игоря Полищука.

Сообщается, что на устранение аварийной ситуации необходимо еще не менее полутора часов. Таким образом, подача электроэнергии потребителям на вышеуказанных улицах состоится около 22:30.

Без электричества в Луцке осталось большинство улиц в пределах 33, 40 и 55 микрорайонов.

Ранее мы писали, что россияне утром 22 октября нанесли ракетный удар по одному из объектов энергетики Луцка. Его восстановление в связи с серьезными повреждениями невозможно.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара 22 октября по Луцку в части города пропадал свет, один человек получил ожоги. Работа всех главных насосных станций и артезианских скважин после ракетного удара была восстановлена через несколько часов.

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