Троє українців намагалися втекти за кордон від самоізоляції, - Держприкордонслужба

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Громадяни порушили терміни самоізоляції

Співробітники Державної прикордонної служби минулої доби виявили трьох громадян України, які порушили терміни самоізоляції у рамках карантину через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

На українців, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).

"Прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка", ще одного зупинили у пункті пропуску "Тиса", що на кордоні з Угорщиною", - інформують прикордонники.

Так, ДПСУ повідомила про виявлені правопорушення співробітників Національної поліції. Подальшу долю громадян вирішить суд.

Слід зазначити, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше поліція Києва виявила в столиці порушницю карантину, яка нещодавно повернулася з Бангкока (Таїланд) і повинна була знаходитися на самоізоляції. Так, поліцейські вручили їй 3 квітня протокол про адміністративне правопорушення, за яким послідує штраф у 17 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, адміністративні протоколи за порушення карантину, крім поліції, зможуть складати уповноважені на це особи органів охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічних станцій та виконавчих комітетів рад усіх рівнів.