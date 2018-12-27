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Троє українських боксерів потрапили в підсумковий рейтинг за версією BoxingTalk

Новини » Спорт    27.12.2018 - 15:35
Троє українських боксерів потрапили в підсумковий рейтинг за версією BoxingTalk
Фото: Ломаченко, Гвоздик і Усик (instagram.com/usykaa)

У списку кращіх - Ломаченко, Усик та Гвоздик

Три українські боксери увійшли до рейтингу Pound for pound (незалежно від вагових категорій) за підсумками 2018 року, опублікованому авторитетним профільним порталом BoxingTalk. Про це повідомляється на сайті ресурсу.

Перше місце в рейтингу зайняв чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО). Третій - абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО). Дев'ятнадцяту сходинку посів Олександр Гвоздик, який піднявся в списку після перемоги над Стивенсоном. Усього в рейтингу 20 спорсменів.

Рейтинг P4P за версією BoxingTalk:

1. Василь Ломаченко (Україна, легка вага)
2. Теренс Кроуфорд (США, напівсередню вагу)
3. Олександр Усик (Україна, першу важку вагу)
4. Майки Гарсія (США, легка вага)
5. Еррол Спенс (США, напівсередню вагу)
6. Сауль Альварес (Мексика, середній / другу середню вагу)
7. Геннадій Головкін (Казахстан, середня вага)
8. Наоя Інуе (Японія, найлегша вага)
9. Срісакет Сор Рунгвісай (Таїланд, другий найлегша вага)
10. Кіт Турман (США, напівсередню вагу)
...
19. Олександр Гвоздик (Україна, напівважку вагу)

Нагадаємо, що Усик вже визнаний найкращим боксером року за версією ESPN, а також разом з Ломаченком претендує на аналогічне звання в номінації від BWAA.

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