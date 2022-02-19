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Троє загиблих і 250 тисяч будинків без електрики: на Британію обрушився потужний шторм

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Великобританія, Субота 19 лютого 2022 05:55
Троє загиблих і 250 тисяч будинків без електрики: на Британію обрушився потужний шторм Фото: у Великобританії пройшов один з найстрашніших ураганів (https://www.bbc.com)
Автор: RBC.UA

В результаті одного з найбільших ураганів, що обрушилися на Великобританію за останні тридцять років, загинуло три людини. Поліція і місцева влада були змушені просити громадян дзвонити в екстрені служби тільки в разі небезпеки для життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У Великобританії пройшов один з найбільших ураганів за останні десятиліття. В результаті цього загинули чоловік 50 років в Мерсісайді, чоловік 20 років в Хемпширі і жінка 30 років в Лондоні.

Поліція і місцева влада по всій країні повідомили, що їх завалили дзвінками. У певний момент вони змушені були просити населення дзвонити в служби порятунку тільки в разі небезпеки для життя.

"Близько 200 тисяч будинків залишилися без електрики, ще 250 тисяч були знову підключені після екстреного відключення", - повідомив міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстайс.

Так само в Канаді була зареєстрована найбільша хвиля-вбивця.

Відзначимо так само, що під час шторму на Мадагаскарі без даху над головою залишилися тисячі жителів.

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