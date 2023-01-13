Трое детей не "отмазка". В РФ многодетным отцам отменили отсрочку от мобилизации

Как пояснила Останина, такую информацию она получила от члена СПЧ (Совета по правам человека) Ирины Киркоры.

"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ, по словам И.В. Киркоры, был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью теперь уже бывшего Начальника Генштаба В. Герасимова и нашел подтверждение в ее разговоре с представителем Генштаба", - написала Останина.

Депутат Госдумы, вероятно, притворяясь "обеспокоенностью", также пишет о необходимости "разъяснения" таких решений.

"Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призвать родителей с тремя детьми не будут. Похоже, документ выдан потому, что возвращать тех, кто уже находится в зоне СВО, очень тяжело. Но это тоже можно и нужно было разъяснить!" - добавила Останина.

Примечательно то, что об отмене отсрочки для многодетных родителей писали российские СМИ со ссылкой на так называемого военного комиссара Забайкальского края Юрия Шувалова.

Тогда он сообщил, что это основание для отсрочки, прописанное в документе от 4 октября, было отменено решением начальника Генштаба РФ 21 декабря.

Отметим, что ранее в России родители троих и более детей в возрасте до 16 лет получали отсрочку от мобилизации, но, как видим, на фоне заявлений "потерь нет" и "все по плану" на войну будут забирать уже и многодетных.

Напомним, ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что в России планируют новую мобилизацию из-за нехватки живой силы.

По данным украинской разведки, РФ хочет мобилизовать еще до 500 тысяч человек в январе.

Между тем, стало известно о том, что в России уже начали чаще возвращать на войну даже недолеченных оккупантов.

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