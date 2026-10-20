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Трое мужчин готовили целую серию терактов в ТЦК Киева, - СБУ

12:07 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: СБУ сорвала теракт в Киеве (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ и полиция не дали двум рецидивистам обстрелять или взорвать здания ТЦК в центре Киева. Мужчины действовали по заказу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Задержание произошло на этапе подготовки. Правоохранители действовали на опережение и взяли обоих подозреваемых, когда те проводили доразведку вблизи потенциальных "целей".

Один из мужчин - житель Черниговщины, ранее осужденный за убийство. Второй - его сообщник из Сумской области. Ранее они отбывали наказание в одной колонии.

Для подготовки теракта они должны были привлечь еще и третьего сообщника.

Как планировали нападение

По данным следствия, злоумышленники рассматривали несколько вариантов. Они думали обстрелять военные постройки из гранатомета, забрасывать их "коктейлями Молотова" или боевыми гранатами, а также взорвать с помощью самодельных бомб.

Подозреваемые на собственном авто объезжали город и снимали на телефон местоположение режимных объектов. Они фиксировали, есть ли там охрана и камеры видеонаблюдения, а также изучали пути ухода от каждой из "целей".

Во время задержания в автомобиле одного из участников группы обнаружили боевую гранату, которую подготовили к теракту.

Что им грозит

Следователи СБУ сообщили двум задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Это подготовка к теракту по предварительному сговору группой лиц.

Оба находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Третьему сообщнику, скрывающемуся за границей, заочно сообщили о подозрении.

Напомним, что СБУ раскрыла детали убийства военных в Харьковской области.

Подозреваемым стал 36-летний гражданин России Леонид Рыжиков, сбежавший с оккупированных позиций после обстрела ВСУ, а 13 октября застрелил местного рыбака и пятерых украинских военных.

Как сообщало РБК-Украина, в Киевезадержан агент ФСБ, который готовил массовую активацию Starlink для российских войск.

18-летний киевлянин пытался зарегистрировать 148 терминалов, 15 из которых уже успел оформить на паспорта родственников и знакомых.

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