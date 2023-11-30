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Трое боевиков "Л/ДНР" попали в плен под Марьинкой и Попасной. Их судили за госизмену

Архивное фото: Трое боевиков "Л/ДНР" попали в плен под Марьинкой и Попасной (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Трех боевиков из "ЛНР" и "ДНР", которые воевали под Попасной и Марьинкой, в Ивано-Франковске приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

О ком идет речь

Один из них был пулеметчиком в составе так называемого "4-го мотострелкового батальона 1-й славянской армии Народной милиции "ДНР". Он был участником стрелковых боев и оборонительно-наступательных действий, после обстрелов украинских позиций ракетами и артиллерией.

Другой осужденный - пулеметчиком в так называемой "2-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го батальона 4-й роты 2-го взвода народной милиции "ЛНР". Кроме участия в боях, он также обеспечивал безопасность контрольных пропускных пунктов, проверял документы местных жителей для выявления военнослужащих ВСУ.

Фото: Боевики (facebook.com)

Третий боевик воевал как "стрелок" в составе так называемой "7-й отдельной мотострелковой бригады 1-го отдельного мотострелкового батальона 1-й роты "ЛНР".

Какое наказание им вынес суд

Украинские защитники задержали их во время боевых столкновений в окрестностях Марьинки Донецкой области и под Попасной в Луганской области.

Три гражданина Украины признаны виновными в государственной измене и коллаборационистской деятельности.

Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинские суды выносят приговоры оккупантам

Недавно сообщалось, что боевик "ДНР" помогал оккупантам заряжать ствольную артиллерию и танки. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы в Киеве.

Также боевик "ДНР" приговорен к 15 годам тюрьмы за преступления против пленных украинцев. Он простреливал ноги гражданским и выбивал из них показания в работе на ВСУ.

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