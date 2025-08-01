"Тройка ОБСЕ" осудила нарушение Россией принципов Хельсинкского акта

"Тройка ОБСЕ" в 50-ю годовщину Хельсинкского заключительного акта осудила агрессию России против Украины, которая является "серьезным и беспрецедентным нарушением" принципов этого документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Тройки", к которой относится действующее, бывшее и будущее председательство в ОБСЕ.

"В эту юбилейную годовщину мы должны признать мучительную правду: эти принципы неоднократно подвергались вызовам и нарушениям за последние 50 лет. Сегодня агрессивная война РФ против Украины является серьезным и беспрецедентным нарушением именно тех принципов, которые призван был защищать Хельсинкский заключительный акт", - говорится в заявлении.

"Тройка ОБСЕ" подчеркнула, что эта неспровоцированная и неоправданная война вызвала огромные человеческие страдания и "нанесла большой ущерб европейскому порядку безопасности".

По ее словам, это "не только нападение на Украину, но и посягательство на общие обязательства всех государств-участников ОБСЕ".

"В этот торжественный день "Тройка ОБСЕ" остается верной Хельсинкскому акту, решительно осуждает агрессию России и вновь подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Нарушение Хельсинкских принципов не могут оставаться без ответа", - отмечается в заявлении.

В "Тройку ОБСЕ" в 2025 году входят министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, вице-премьер-министр, министр иностранных дел и туризма Мальты Иен Борг и член Федерального совета, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.