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"Тройка ОБСЕ" осудила нарушение Россией принципов Хельсинкского акта

Пятница 01 августа 2025 18:50
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"Тройка ОБСЕ" осудила нарушение Россией принципов Хельсинкского акта Фото: "Тройка ОБСЕ" осудила нарушение Россией принципов Хельсинкского акта (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

"Тройка ОБСЕ" в 50-ю годовщину Хельсинкского заключительного акта осудила агрессию России против Украины, которая является "серьезным и беспрецедентным нарушением" принципов этого документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Тройки", к которой относится действующее, бывшее и будущее председательство в ОБСЕ.

"В эту юбилейную годовщину мы должны признать мучительную правду: эти принципы неоднократно подвергались вызовам и нарушениям за последние 50 лет. Сегодня агрессивная война РФ против Украины является серьезным и беспрецедентным нарушением именно тех принципов, которые призван был защищать Хельсинкский заключительный акт", - говорится в заявлении.

"Тройка ОБСЕ" подчеркнула, что эта неспровоцированная и неоправданная война вызвала огромные человеческие страдания и "нанесла большой ущерб европейскому порядку безопасности".

По ее словам, это "не только нападение на Украину, но и посягательство на общие обязательства всех государств-участников ОБСЕ".

"В этот торжественный день "Тройка ОБСЕ" остается верной Хельсинкскому акту, решительно осуждает агрессию России и вновь подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Нарушение Хельсинкских принципов не могут оставаться без ответа", - отмечается в заявлении.

В "Тройку ОБСЕ" в 2025 году входят министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, вице-премьер-министр, министр иностранных дел и туризма Мальты Иен Борг и член Федерального совета, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Хельсинкский заключительный акт

Хельсинкский заключительный акт был подписан 1 августа 1975 года в столице Финляндии представителями 35 стран, в том числе всех европейских государств (кроме Албании), а также США, Канады и СССР.

Это ключевой международный документ периода разрядки Холодной войны, который заложил основу для создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Акт содержал принципы, которые должны были регулировать отношения между государствами: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, а также право народов на самоопределение.

Документ состоял из трех основных направлений, касающихся безопасности в Европе, экономического и научно-технического сотрудничества, а также гуманитарных вопросов, включая права человека, свободу слова и передвижения.

Хотя акт не имел обязательной юридической силы, он стал важным политическим обязательством для государств-участников.

Для Украины, которая на момент подписания была частью СССР, Хельсинкский акт стал основой для защиты своего суверенитета после обретения независимости. Именно на его принципах государство сейчас базирует аргументы в международной борьбе против российской агрессии.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что ночные удары РФ по Украине 31 июля являются способом, которым российский диктатор Владимир Путин "празднует" 50-ю годовщину Хельсинкского заключительного акта.

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