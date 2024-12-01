Тревога больше 9 часов. Стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область (фото)
В Киевской области тревога длилась больше 9 часов из-за атаки РФ в ночь на 1 декабря. Есть повреждения, случился пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, ГСЧС Украины.
"Враг не прекращает ночные атаки БПЛА на Киевскую область. Тревога продолжалась более 9 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", - рассказал глава ОВА.
По его данным, несмотря на то, что пострадавших и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет, из-за падения обломков сбитых дронов повреждения есть в трех районах.
"Повреждены три частных дома, квартира, три автомобиля и гаражное помещение. В домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши", - отметил Кравченко.
Кроме того, обломки вражеского беспилотника вызвали пожар в частном гараже в области.
"Уничтожен второй этаж здания, поврежден первый и два автомобиля. Пожар ликвидирован в 06:43. Жертв и пострадавших нет", - добавили спасатели.
Последствия пожара из-за падения обломков дронов в Киевской области (t.me/dsns_telegram)
Обстрел РФ по Украине
В Украине и в Киеве, в частности, тревогу из-за российских дронов объявили около 5:00. Уже после 6:00 в Киеве прогремели взрывы. Они раздавались и в Киевской области, работала ПВО.
Позже стало известно, что в Киеве обломки беспилотника упали в Голосеевском районе, повредив здание. Силы обороны обнаружили и обезвредили около десятка дронов, которые пытались атаковать столицу.
В общей сложности в ночь на 1 декабря Россия выпустила по Украине почти 80 дронов. ПВО сбила 32 беспилотника.
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