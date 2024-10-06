RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тревога была больше 12 часов. В ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

Фото: в Киевской области падения обломков БПЛА фиксируются в шести районах после атаки РФ 6 октября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 6 октября атаковали Киевскую область беспилотниками. Тревога длилась больше 12 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Враг не прекращает атаковать область ударными дронами. Тревога продолжалась более 12 часов", - рассказал он.

По словам главы ОВА, в регионе активно работали силы ПВО, а вражеские цели были уничтожены.

"Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущены. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют", - добавил Кравченко.

В то же время, падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются в шести районах области.

Атака РФ на Киев и область

Российские войска в ночь на 6 октября запустили по Украине дроны и баллистические ракеты. В частности, в Киеве прогремел взрыв. Сообщалось об угрозе российских дронов, в области работала ПВО.

Что касается столицы, то на Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в городе объявлялась трижды и суммарно продолжалась более 5 часов.

Добавим, что в общей сложности РФ запустила по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М", одну крылатую ракету "Искандер-К", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 87 ударных "Шахедов". ПВО сбила две ракеты и 56 дронов. Еще 25 БПЛА были потеряны из-за работы комплексов РЭБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВойна в Украине