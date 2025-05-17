Длились 5 лет. США смягчают санкции против Турции за купленные у россиян С-400

"Можно легко сказать, что в CAATSA происходит смягчение", - заявил Эрдоган.

Заметим, что CAATSA - это сокращение от Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, это закон США о противодействии противникам Америки путем санкций. В общем, закон был принят в 2017 году и он предусматривает введение санкций против стран, которые ведут оборонное или энергетическое сотрудничество с Россией, Ираном или Северной Кореей.

А еще в 2020 году Вашингтон объявил о введении санкций против Управления оборонной промышленности Турции из-за закупок систем С-400 у России.

"Мы обсудили и поговорили об этих вопросах с президентом США Дональдом Трампом и новоназначенным послом США в Турции Томом Барраком. Я думаю, что мы пройдем процесс CAATSA гораздо быстрее", - подчеркнул он.

Президент Турции подчеркнул, что, по его мнению, Турция и США, как два больших союзника и члены НАТО не должны иметь никаких ограничений или препятствий в сфере обороны.

"В этом отношении принятое решение является очень правильным. Наше самое большое ожидание - устранение всех препятствий, которые противоречат духу нашего стратегического партнерства. Каждый позитивный шаг, сделанный в этом направлении, является ценным для нас. Я также верю, что впереди будет еще больше", - отметил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что с приходом к власти его друга Трампа они достигли более открытого, конструктивного и искреннего общения по этим вопросам.

"У нас общие интересы с Соединенными Штатами, от оборонной промышленности до экономических отношений, от региональной безопасности до глобальных вопросов. Мы продолжим наше сотрудничество, как всегда, на основе взаимного уважения и понимания. Партнерство между Турцией и США имеет жизненно важное значение для установления стабильности в нашем регионе и мире", - подытожил он.

И отметил, что в этом плане Турция стремится создать основу для конструктивного и ориентированного на результат диалога.