Триумф за триумфом. Украинка Калинина не оставляет шансов соперницам на China Open

Это была первая встреча теннисисток.

В первой партии Калинина взяла все геймы на своей подаче без брейкпоинтов, сделав при этом два брейка (6:2).

А результат второго сета и всего матча решил тай-брейк.

26-летняя Калинина трижды теряла преимущество в один мини-брейк, однако все же реализовала второй матч-поинт (7:5).

Результат матча Калинина - Севилл

В следующем круге Ангелина сразится против казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (№75 WTA) или француженки Каролин Гарсии (№10 WTA).

Добавим, что Калинина стала первой из участниц, которой удалось пробиться в 1/8 финала China Open.