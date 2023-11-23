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Трехочковый плеймейкера "Далласа" на последней минуте расстроил "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Кайри Ирвинг набрал 28 пунктов (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный защитник "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Под занавес финальной четверти американец вывел техасцев вперед. Он получил передачу Дончича перед "дугой" и выполнил идеальный трехочковый.

Далее "Маверикс" добавили еще два пункта в копилку и одержали непростую победу над калифорнийцами (104:101). "Даллас" закрепился на 4-й строчке Западной конференции НБА. В свою очередь "Лейкерс" здесь находятся на 7-й позиции.

Ирвинг стал вторым по результативности в поединке. Он набрал 28 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. На паркете плеймейкер провел почти 35 минут.

Кто такой Кайри Ирвинг

Уроженец австралийского Мельбурна, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Кливлендом" под первым номером драфта НБА-2011.

В дебютный сезон в составе "Кавальерс" стал Новичком года ассоциации. Вместе с Леброном приложился к чемпионскому титулу по итогам сезона 2015/16. В июле 2017 года был обменян в "Бостон", а перед сезоном 2019/20 подписал контракт с "Бруклином" как свободный агент.

В рядах "Далласа" оказался посреди сезона 2022/23 в обмен на Финни-Смита и Динвидди. В составе сборной США триумфовал на Олимпиаде-2016, выиграл "золото" ЧМ-2014 и был признан MVP турнира.

Хобби – чтение, игра на баритон-саксофоне. Верит в многочисленные теории заговоров вроде плоской Земли, убийства Джона Кеннеди банковским картелем, управление людей мировым правительством посредством распространения вирусов.

К слову, накануне форвард "Индианы" Топпин возглавил хит-парад моментов со слэм-данком против "Атланты".

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