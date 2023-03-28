Трехочковый защитника "Далласа" после магической передачи Дончича: момент дня в НБА

Дебютант сезона запомнился эпизодом под занавес третьей четверти против "Индианы". Правда, момент для него организовал Дончич. Словенец под давлением двух соперников оказался на углу площадки, но оттуда отдал эффектный поперечный пас в прыжке. Харди осталось метко бросить из-за дуги.

Стараниями обоих исполнителей "Даллас" разгромил "Пэйсерс" на выезде (127:104). Хотя "Маверикс" и прервали 4-матчевую серию поражений, но остались вне зоны плей-офф Западной конференции. "Даллас" идет на 11-й строчке. "Индиана" же на Востоке занимает 12-е место.

Сам Харди провел в игре около 24 минут. За это время он успел набрать 20 очков, сделал 4 подбора и отдал 4 передачи. Самым результативным в матче стал форвард "Индианы" Беннедикт Матюрен (26 пунктов).

Кто такой Джейден Харди

Уроженец Детройта, на студенческом уровне не выступал, выбрав путь Джи-Лиги. На драфте НБА-2022 выбран "Сакраменто" под 37-м номером.

"Кингз" сразу же обменяли Харди в "Даллас". Дебютировал в составе "Маверикс" в Летней лиге. Защищал цвета "Техас Лэджендс" в Лиге развития ассоциации. Дебютировал под эгидой НБА в конце октября.

Вырос в баскетбольной семье. Отец Харди выступал за Университет Таскиги, а старший брат Амаури играет за упомянутых "Лэджендс" в Джи-Лиге.