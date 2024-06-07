Комиссар НБА анонсировал расширение лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

НБА фактически расчистила путь к расширению чемпионата. После заключения нового коллективного соглашения с профсоюзом баскетболистов ассоциация близка к подписанию договора о медиа-правах. Следующим пунктом станет расширение количества участников.

"В этот раз не предопределено, что мы будем расширяться, но я знаю об огромном интересе. И по моему мнению, да, есть богачи, компании, которые хотели бы инвестировать и покупать команды НБА. Но я считаю, что лиге стоит видеть картину целостно, чтобы не было размытия", – заявил Сильвер.

Комиссар НБА опасается, что появление двух новых команд приведет к понижению среднего уровня игры по всей ассоциации. Общий ростер баскетболистов вырастет ориентировочно на 35 баскетболистов. Впрочем, достаточное количество качественных игроков можно и не найти.

"В какой-то момент мы хотели бы посмотреть за пределы Соединенных Штатов, в дополнение к Канаде. Возможно, сейчас для этого неподходящий момент, но я думаю и о долгосрочной перспективе", – объяснил функционер подход НБА.

Ранее главными претендентами на появление команды под эгидой ассоциации были американские Лас-Вегас и Сиэтл. Впоследствии к ним присоединился канадский Ванкувер. Также команда НБА может появиться в Мексике.